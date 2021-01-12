В Краснодаре сократили количество крещенских купелей из-за коронавируса

В Краснодаре в 2021 году будет сокращено число официальных купелей на Крещение, которое традиционно отмечают в ночь с 18 на 19 января. Как сообщили "Ъ-Кубань" в пресс-службе Екатеринодарской епархии, в краевом центре будет оборудовано всего три стационарные купели: в станице Старокорсунская, хуторе Ленина и станице Елизаветинской. В администрации города прорабатывается вопрос об организации купания в открытом водоеме в районе храма Рождества Христова.

«Если не будет особых предписаний Роспотребназдзора, то богослужение и освящение воды будут проходить с соблюдением всех санитарных мер, принятых ранее», - отметили в епархии.

В Усть-Лабинске в 2021 году принято решение не проводить крещенские купания. Это связано с риском заражения коронавирусной инфекцией среди прихожан, а также сильным обмелением озера Копытко, где ранее оборудовали купели.

В Новороссийской епархии пока не располагают информацией о том, сколько купелей будет оборудовано на территории города. Вопрос прорабатывает администрация.

Наталья Решетняк