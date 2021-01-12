Свердловская область заняла третье место в списке регионов-лидеров по продажам электронных полисов ОСАГО

По итогам 2020 года в Свердловской области было продано 721 тыс. электронных полисов ОСАГО, что составляет 4,1% от всех продаж электронных полисов в России, сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА). Так, регион занял третье место в списке регионов-лидеров по продажам полисов е-ОСАГО.

Всего в стране за минувший год было продано 17,8 млн полисов. Таким образом, доля е-ОСАГО составила около 50% от всех проданных за этот период полисов обязательного автострахования, а число проданных электронных полисов ОСАГО осталось практически на уровне 2019 года.

«При большом количестве продаваемых полисов е-ОСАГО число жалоб на проблемы с их покупкой минимально. Сейчас мы выходим на следующий уровень — в следующем году планируется переход на онлайн урегулирование убытков. Мы видим, что запрос на различные онлайн-сервисы растет: например, благодаря приложению “ДТП. Европротокол”, в начале 2020 года у нас была 1 тыс. электронных фотофиксаций ДТП в месяц, а в конце 2020 года — уже 3,5 тыс.», — отметил президент РСА Игорь Юргенс.