В Черноземье за сутки выявлено еще 1240 заболевших коронавирусом, 26 пациентов умерли

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в регионах Черноземья зарегистрировано 1,24 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в макрорегионе достигло 158,854 тыс. человек. Зафиксировано 26 летальных случаев: три в Белгородской области, восемь в Воронежской (по данным регионального оперштаба - 17), три в Курской, семь в Липецкой, три в Орловской, два в Тамбовской (всего в Черноземье уже 2,706 тыс.). За сутки в макрорегионе выздоровели 962 пациента (всего 137,829 тыс. человек). Данные федерального и региональных оперштабов по выписанным и летальным исходам могут не совпадать из-за сложности сопоставления статистики.

Так, в Белгородской области, по данным федерального оперштаба, зафиксировано 176 новых случаев COVID-19 (всего 24,043 тыс.), выздоровели 347 (всего 21,397 тыс.), умерли за все время пандемии — 285.

В Воронежской области — 391 новый случай (всего 50,888 тыс.), новых выздоровевших — 131 (всего 45,268 тыс.), умерли за все время пандемии — 1,284.

В Курской области — 170 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 22,880 тыс.), выздоровели 113 (20,094 тыс.), смертельных случаев с марта 2020 — 322.

В Липецкой области зарегистрировано 168 новых случаев коронавируса (всего 18,021 тыс.), новых выздоровевших 81 (всего 13,151 тыс.), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 306.

В Орловской области — 178 новых случаев (всего 23,453 тыс.), выздоровели 113 (всего 20,689 тыс.), умерли с начала пандемии — 295.

В Тамбовской области за сутки подтвержден 157 диагнозов коронавируса (всего 19,569 тыс.), новых выздоровевших 177 (всего 17,230 тыс.), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 214.

Когда может закончиться масочный режим в Воронежской области, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова