От COVID-19 скончались еще пятеро саратовцев

В Саратовской области общее количество умерших от коронавируса увеличилось до 449 человек. Это следует из данных, предоставленных министерство здравоохранения региона.

За сутки подтверждена смерть от COVID-19 троих мужчин и двух женщин в возрасте от 46 до 62 лет.

Скончались мужчина 46 лет, страдавший гипертонической нефропатией, хронической болезнью почек, поливалентной анемией, женщина 62 лет, течение коронавирусной инфекции у которой осложнилось острым миокардитом, серозно-гнойной пневмонией, двусторонним гидротораксом. Пациентка также страдала коронарной патологией. У мужчин 49 лет и 61 года имелся сахарный диабет. У первого из них также была желчнокаменная, мочекаменная болезнь, хронический панкреатит, у второго – диабет имел множественные осложнения. Женщина 58 лет имела ишемическую болезнь сердца.

Марина Ковалева