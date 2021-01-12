Совокупный объем торговых сделок Freedom Holding Corp. и Prime Executions Inc. составил 1,07 млрд акций

Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) успешно закрыл сделку по приобретению брокер-ско-дилерской компании Prime Executions Inc. со штаб-квартирой в штате Делавэр, США. Эта покупка знаменует собой прямой выход Freedom Holding Corp. на американский рынок. Общий объем торгов Freedom и Prime на биржах США в декабре 2020 года составил 1 069 646 879 акций.

Брокер Prime был основан в 1986 году, зарегистрирован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он является членом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), NASDAQ, FINRA и SIPC. Президент компании Роберт Вотзяк отметил, что сделка позволяет Prime продолжить свою деятельность в качестве ведущего поставщика услуг для институциональных инвесторов, а также развивать динамично растущий Freedom Holding, предоставляющий лучшие финансовые возможности для нынешних и будущих клиентов как на территории Евразии, так и в США.

«В декабре через структуры Freedom Holding прошло почти 440 миллионов акций, через Prime было проторговано более 630 миллионов акций. В результате этой сделки мы получи-ли профессиональную, слаженную команду, имеющую огромный опыт в предоставлении прямого доступа к торгам на биржах США и широкие возможности для удовлетворения растущих потребностей клиентов холдинга и Prime Executions», – прокомментировал сделку CEO Freedom Holding Corp. и генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

Freedom Holding Corp. объявил о приобретении Prime Executions 22 декабря 2020 года. Хол-динг купил находящиеся в обращении акции Prime Executions у президента и основателя компании Эндрю Сильвермана и старшего вице-президента Дэниела Тэнди. Freedom Hold-ing получил разрешение на сделку со стороны FINRA (регулирует отрасль финансовых услуг и лицензирует всех участников американского финансового рынка), что стало при-знанием надежности и профессионализма холдинга для работы с национальными клиентами на внутреннем рынке США.

Справочная информация

Freedom Holding Corp. (зарегистрирован в штате Невада, США) через свои дочерние компании под общим наименованием Freedom Finance оказывает полный спектр финансовых и брокерских услуг на территории семи стран Евразии. В холдинге работает более 1500 сотрудников. Компания является профессиональным участником Московской биржи, Санкт-Петербургской биржи, Казахстанской фондовой биржи, Республиканской фондовой биржи Ташкента и Украинской биржи. С октября 2019 года акции Freedom Holding Corp. торгуются на бирже Nasdaq под тикером FRHC. С декабря 2020 года акции холдинга вклю-чены в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500.

В России холдинг представлен инвестиционной компанией «Фридом Финанс», которая занимает восьмое место в топе брокеров Московской биржи по числу зарегистрированных клиентов. Акции FRHC также торгуются на Санкт-Петербургской бирже.