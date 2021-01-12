Смольный и фонд «Газпрома» подписали соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада

Правительство Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» подписали концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации оранжерей Таврического сада.

Как сообщает пресс-служба комитета по инвестициям, концессионное соглашение рассчитано на 49 лет. По условиям соглашения за 55 месяцев инвестор создаст комплекс с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями. Около 60% площади комплекса будут занимать оранжереи и помещения для досуга. Объем инвестиций в проект составит не менее 700 млн руб.

Общественное пространство должно открыться до 1 июля 2025 года.

Подробнее о проекте — в сатериале“Ъ-СПб” «"Газпром" остался без конкурентов»