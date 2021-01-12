В Астрахани заработал новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Астрахани открылся новый комплекс, предназначенный для занятий физкультурой и спортом и соревнований различного уровня. Строительство осуществлялось в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Двухэтажное здание находится на территории Центрального стадиона. ФОК, площадью 1,5 тыс. кв. м, включает универсальный зал, где можно играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол и гандбол. На втором этаже — помещения для силовых тренировок, оснащенные необходимыми спортивными снарядами. Также там находятся комфортные раздевалки, тренерские и кабинет для медработника.

Мария Шахрай