Число зараженных COVID-19 в Самарской области приближается к 35 тыс. человек

За сутки в Самарской области были выявлены 278 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Также из больниц региона за этот период был выписан 271 пациент. Кроме того, за прошедшие 24 часа в Самарской области скончались пять человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом во вторник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, всего в Самарской области за время пандемии было зафиксировано 34880 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число летальных случаев за этот период в регионе составило 713.

Георгий Портнов