На Кубани выявлено 196 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 29986 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 528,3.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 60 человек, в Туапсинском районе – у четырех человек, в Сочи и Геленджике – по три новых случая. За сутки в Краснодарском крае скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 1113 летальных случая, 20365 человек выздоровели, из них за последние сутки – 183 человека.

Анна Перова, Краснодар