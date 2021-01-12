Коронавирус в Ярославской области: заболели еще 190 человек и двое мужчин умерли

В Ярославской области за последние сутки произошло еще две смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1951 и 1992 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в регионе было выявлено 190 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 179 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 12 января, в регионе официально подтвержден 24565 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 23081 человек выздоровел. 242 пациента умерли. В больницы госпитализировано 1957 человек, из них 775 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1182 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 12113 человек. На втором месте Рыбинск — 3336 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1390 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Большесельском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 172, 135 и 122 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2804 теста на COVID-19. На карантине находится 7816 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов