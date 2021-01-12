На Дону за сутки выявили 394 случая COVID-19

За прошедшие сутки в Ростовской области выявлено 394 случая коронавируса, сообщает пресс служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове — 156. В Таганроге зафиксировано 10 случаев, в Батайске, Волгодонске, Шахтах, Азовском и Красносулинском районах — по девять, в Белокалитвинском, Куйбышевском, Пролетарском, Цимлянском районах — по восемь, в Гуково, Каменске-Шахтинском, Миллеровском, Семикаракорском районах — по семь, в Аксайском, Веселовском, Зерноградском, Неклиновском и Сальском районах — по шесть, а в Новочеркасске, Егорлыкском, Зимовниковском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Орловском, Песчанокопском и Тарасовском районах — по пять. По четыре новых случая зарегистрировано в Азове, Верхнедонском, Чертковском, Шолоховском районах, в Боковском, Каменском, Кашарском, Константиновском, Родионово-Несветайском, Тацинском и Усть-Донецком районах — по три, в Багаевском, Дубовском, Ремонтненском, Советском районах — по два. За прошедшие сутки по одному случаю коронавируса выявлено в Донецке, Заветинском и Морозовском районах.

За сутки в регионе выздоровели 473 человека. Умерли 26 человек.

По состоянию на утро 12 января количество инфицированных в области превысило 56,3 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1341. Коэффициент распространения инфекции — 1,01. За весь период выздоровели более 46,4 тыс. человек, умерли 2 242 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 2,9 тыс. человек.

Наталья Шинкарева