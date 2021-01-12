Трое саратовцев подозреваются в сбыте фальшивых банкнот

В Саратовской области задержали троих подозреваемых в перевозке и сбыте фальшивых денежных знаков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По предварительным данным, 26-летний житель областного центра уговорил знакомого сотрудника салона сотовой связи подменить в кассе настоящие банкноты на фальшивые. В результате подделками были заменены семь пятитысячных купюр.

Установлено, что предполагаемый организатор махинации заказал в интернете еще одну партию фальсифицированных банкнот и съездил с еще одним соучастником в другой регион за «заказом». Во время возвращения в Саратов, в районе поселка Сторожевка Татищевского района мужчины были задержаны. В их машине обнаружены 11 фальшивых пятитысячных купюр. Менеджер салона сотовой связи также задержан.

По имеющейся информации, один из задержанных подозревается в сбыте фальшивок на территории Калужской, Рязанской и Тульской областей.

Возбуждено три уголовных дела, которые соединены в одно производство.

Задержанные дали признательные показания. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий задержан.

Марина Ковалева