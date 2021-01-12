В Свердловской области от коронавируса вылечили 104-летнюю пациентку

Медики свердловского областного госпиталя для ветеранов войн вылечили от коронавирусной инфекции 104-летнюю Марию Петрову, сообщил департамент информационной политики региона. Она провела в стационаре 11 дней.

Мария Петрова является тружеником тыла. Ее доставили в 16-е отделение госпиталя 22 декабря, говорится в сообщении. Состояние пациентки оценивалась как тяжелое с осложненной вирусной двусторонней пневмонией и выраженной дыхательной недостаточностью.

«Пациентка при поступлении в отделение, конечно, вызывала беспокойство в первую очередь из-за возраста, во вторую по показателям сатурации, результатам компьютерной томографии, а также высоким артериальным давлением»,— сказала завотделением госпиталя Галина Зобнина. По ее словам, лечение позволило купировать одышку, кашель, нормализовать температуру тела и сатурацию.

Сейчас состояние женщины не вызывает беспокойства. Как сообщил департамент информационной политики региона, она была выписана с рекомендациями по восстановлению организма после инфекции. Всего госпиталь для ветеранов войн вылечил от коронавирусной инфекции более 6 тыс. пациентов.

На 12 января с начала пандемии в Свердловской области общее число заболевших COVID-19 составило 63 261. Более 55,6 тыс. пациентов выздоровели, еще 1 718 человек скончались.

Михаил Мананников