Троих жителей Крыма приговорили к длительным срокам заключения за пропаганду террористических идей

В Южном окружном военном суде состоялось оглашение приговора по делу жителей Республики Крым Айдера Джаппарова, Энвера и Ризы Омеровых, обвиняемых в деятельности ячейки террористической организации «Партия исламского освобождения» — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и в приготовлении к насильственному захвату власти в составе организованной группы по предварительному сговору (ч. 1 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ). Суд признал их вину полностью доказанной и приговорил Энвера Омерова к 18 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, Айдера Джаппарова к 17 годам заключения и Ризу Омерова к 13 годам лишения свободы, об этом сообщила журналистам пресс-служба суда. Подсудимые отрицали вменяемые им преступления.

Защита намерена обжаловать приговор. Правозащитный центр «Мемориал» (организация внесена Минюстом в реестр «иностранных агентов») признал обвиняемых политзаключенными.

По версии следствия, Энвер Омеров и Айдер Джаппаров в 2017 году организовали в городе Белогорске Республики Крым деятельность структурного подразделения запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения» — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Участником ячейки был сын Энвера Омерова Риза. До своего задержания 10 июня 2019 года обвиняемые пропагандировали среди жителей Крыма идеи террористической организации и склоняли их к участию в ней, они также вели скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону