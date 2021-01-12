В Ставропольском крае запустили в работу первую ВЭС

На Ставрополье начала работу Кочубеевская ветроэлектростанция (ВЭС) мощностью 210 МВт, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. ВЭС уже начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности РФ. Строительством ВЭС занималось АО «НоваВинд», а работы на объекте проходили с октября 2019 года.

Сейчас на территории ветропарка собраны все 84 установки по 2,5 МВт. Кроме того, построена трансформаторная подстанция «Барсуки» на 330 кВ. Локализация оборудования составляет 65%. Отмечается, что плановая выработка станции составляет 597 млн кВт/ч.

Наталья Шинкарева