Аэропорт Геленджик в прошлом году нарастил пассажиропоток на 42%

В 2020 году аэропорт Геленджик обслужил 482 тыс. пассажиров, что на 42% больше аналогичного периода 2019 года, сообщила пресс-служба аэропорта.

Лидерами по количеству обслуженных пассажиров стали авиакомпании S7 Airlines, «Аэрофлот» и «Победа», наиболее популярными направлениями у пассажиров аэропорта в минувшем году оказались Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Красноярск. В 2021 году руководство аэропорта продолжит работу по расширению сети полетов, в том числе за счет субсидированных авиаперевозок, сообщила пресс-служба компании.

Анна Перова, Краснодар