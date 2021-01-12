В новогодние праздники Татарстан посетили 152 тысячи туристов По сравнению с прошлым годом число туристов снизилось почти на 20 тысяч человек

В период новогодних каникул в Татарстане побывали 152 тыс. туристов, что почти на 20 тыс. человек меньше, чем год назад. Об этом говорится в сообщении госкомитета республики по туризму.

Отмечается, что наибольшее число туристов побывало в Казанском кремле. Его посетили 160 тыс. человек. Кроме того, популярными объектами были остров-град Свияжск, Елабуга и Великий Болгар.

По словам главы комитета Сергея Иванова, два раза вырос период пребывания туристов в Татарстане по сравнению с 2020 годом. Тогда он составлял в среднем три дня и две ночи.

"Ъ-Казань"