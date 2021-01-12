Выезд в Казахстан из Омской области по трассе Р-254 закрыли из-за метели

На участке км 655+334 — км 805+459 трассы Р-254 закрыли выезд в Казахстан из Омской области для всех видов автотранспорта, сообщает Росавтодор.

«Причиной закрытия трассы послужили резкое похолодание и низовая метель, время открытия пока сообщить не можем»,— уточнили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

По данным сайта Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сегодня днем будет -23-28°C, ночью -27-32°C, местами до -37°C, преимущественно без осадков.

Даниил Тарабукин