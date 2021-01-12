В Удмуртии могут отменить занятия в школах из-за морозов

Занятия в школах могут отменить в Удмуртии из-за морозов. Об этом написала министр образования и науки республики Светлана Болотникова на своей странице в Facebook.

Так, при -25°С занятия отменят для учащихся 1-4 классов в селах, при -27°С — для городских школьников этих же классов, при -30°С — для всех учеников. Отметим, что школы принимают решение о переносе занятий или обучении в дистанционном режиме самостоятельно.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Удмуртии резко похолодает. Ожидаются 30-градусные морозы, временами пройдет снег.