В Ростове на маршрутах №94 и №96 ввели бесплатную пересадку

На маршрутах №94 и №96, следующих по маршруту через закрытый путепровод на Малиновского, пересадка стала бесплатной. Об этом эфире телеканалу «Дон-24» сообщил директор департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов.

Сейчас маршруты №94 и №96 курсируют по сокращенной схеме. Автобусы доезжают до ул. Малиновского на пересечении с ул. Факельной. Затем пассажиры следуют через пешеходный переход и пересаживаются в автобусы, следующие от остановки «Хлебозавод» до станции «Первомайской. «В данном случае, так как маршруты не отменены и существует пешеходная связь, пассажир должен, сохраняя билет, в течение 10–15 минут предъявить его водителю и проехать бесплатно»,— рассказал господин Ермашов.

Наталья Шинкарева