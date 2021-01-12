Жительницу Ижевска лишили прав за скрытие с места ДТП c 7 автомобилями

26-летнюю жительницу Ижевска лишили водительских прав на 1 год за скрытие с места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). 3 января женщина за рулем Land Rover наехала на машины, припаркованные возле дома по ул. 8-я Подлесная, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии. От ее действий было повреждено семь автомобилей. Их собственники могут обратиться за возмещением ущерба в порядке гражданско-процессуального законодательства.

Из пояснений супруга женщины, допрошенного в качестве свидетеля, следует, что она совершила наезд на автомобили из-за приступа эпилепсии. После этого он отнес ее домой. О случившемся в ГИБДД и медучреждения они не сообщали. Женщина-водитель признала вину в совершении административного правонарушения.