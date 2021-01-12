Ярославская область получит 60 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Ярославскую область до конца февраля 2021 года поступит еще 60 тыс. доз вакцины от коронавируса Спутник V, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов. По словам главы региона, в области продолжается вакцинация населения от коронавируса. В настоявшее время Ярославская область получила более 2 тыс. доз вакцины Спутник V. В регионе прививки от COVID-19 получили более 500 человек.

«На первом этапе мы отдали приоритет медикам, тем, кто работает на передовой борьбы с вирусом. Сейчас, в соответствии с приказом Минздрава России, начнем добровольную вакцинацию для педагогов и соцработников, которые трудятся в закрытых учреждениях и педагогов. До конца февраля ждем еще 60 тыс. доз вакцины»,— написал господин Миронов.

Антон Антонов