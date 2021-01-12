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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Чиновники разработают рекомендации по выдаче медсправок для родителей школьников в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству здравоохранения и министерству образования региона вместе с департаментом информационных технологий подготовить рекомендации по вопросу получения справок для родителей учащихся Самарской области. Речь идет о документах, которые необходимо предоставить в школу, если ребенок пропустил занятия. Соответствующее распоряжение глава региона дал на заседании оперативного штаба. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Ранее родители учеников школ Самарской области неоднократно интересовались у чиновников в соцсетях о том, что делать, если дети пропустили один или два дня занятий не по болезни, а по семейным обстоятельствам. Также они задавали вопрос, как получить справку по выздоровлении без визита в поликлинику, в которой ребенок с родителями подвергаются риску повторного заражения. Рекомендации, которые предстоит подготовить чиновникам, также должны будут учесть «возможность дистанционного взаимодействия с поликлиникой».

Георгий Портнов


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