Концерну «Созвездие» понадобилось измерительное оборудование на 420 млн рублей

АО «Концерн Созвездие» намерено закупить измерительное оборудование начальной стоимостью более 420,152 млн руб., следует из документов госзакупки. Речь идет о нескольких десятках позиций стоимостью от 26,25 тыс. руб. за штуку до более 12 млн руб.

Заявки принимаются до 15 января, рассмотрение назначено на 19 января 2021 года. Источник финансирования – федеральный бюджет РФ. Срок поставки - не более 60 рабочих дней с даты подписания контракта.

Зачем «Ростех» хочет объединить все предприятия радиоэлектронного кластера, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова