На Ямале зарегистрировали 121 новый случай COVID-19

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Один человек скончался.

На 12 января с начала пандемии в округе зафиксировано 33 841 случай заражения коронавирусом. Более 27 тыс. пациентов выздоровели, 359 человек скончались.

За сутки в России COVID-19 диагностировали у 22 934 человек, с начала пандемии в стране было зафиксировано 3 448 203 случаев заражения. Более 2,8 млн пациентов уже выздоровели, 62 804 больных скончались.

Михаил Мананников