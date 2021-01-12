Продажи подержанных автомобилей в Свердловской области за 2020 год выросли на 14,4%

По итогам 2020 года уровень продаж подержанных автомобилей в Свердловской области вырос на 14,4% по сравнению с 2019 годом, сообщают эксперты сайта «Авито Авто». Средняя цена машин с пробегом за год увеличилась на 12% — до 290 тыс. руб.

По мнению экспертов сайта, уровень продаж машин с пробегом вырос из-за подорожания новых автомобилей, отложенного спроса после периода самоизоляции, а также перебоев с поставками новых автомобилей от производителей. Помимо увеличения спроса на стоимости подержанных машин негативно сказались колебания курса волют и рост издержек у большинства игроков авторынка.

Самой востребованной маркой в Свердловской области стала Lada со средней стоимостью 95 тыс. руб. Автомобили этой марки занимают 23,8% в общем объеме продаж. На втором месте находятся автомобили марки Toyota (6,9%) со средней ценой 590 тыс. руб. Третье место занимает Hyundai (6,5%). Средняя цена у автомобилей этой марки — 429 тыс. руб. Также в ТОП-5 самых покупаемых подержанных автомобилей в Свердловской области вошли Nissan и Chevrolet. Машины этих марок покупают в 5% случаев, а их средняя стоимость составляет 450 тыс. руб. и 265 тыс. руб. соответственно.