В Березниках сменился руководитель управления внутренней политики

Главный специалист по связям с общественностью ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» Екатерина Вехтер назначена начальником управления администрации Березников по связям с общественностью и вопросам внутренней политики. Как сообщает пресс-служба администрации, госпожа Вехтер приступила к работе с сегодняшнего дня, 12 января.

Екатерина Вехтер имеет два высших образования по специальностям «Журналистика и PR», «Финансы и кредит». Ранее она работала в ООО «Телевидеоцентр» (продюсером, руководителем службы информации) и в пресс-службе Березниковского отделения Сбербанка России.