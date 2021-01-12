Как разогнать двигатель компании после праздников 5 уроков от сервиса «Грузовичкоф»

Самый актуальный вопрос для всех топ-менеджеров и руководителей в настоящий момент — как разогнать двигатель компании после длительных новогодних праздников.

Работать «без времени на раскачку» — отличный способ опередить конкурентов, это знают многие. Но как это сделать?

Стратегию бесперебойной ежедневной работы уже 15 лет успешно использует сервис «Грузовичкоф».

Учитывая богатый опыт и профессиональную команду, сервис «Грузовичкоф» выработал определенную инструкцию, как заранее подготовить бизнес к новогодним праздникам.

Способ 1. Планировать никогда не поздно

Подготовка к Новому году начинается с первого дня года, а полноценное видение всех аспектов — за месяц (составляются бюджет, графики работы водителей, дежурных смен, прогноз заказов, план вывода на линию автомобилей).

Способ 2. Делай так, как обещал, невзирая на аномалии

Если в принципах работы компании заявлено о круглосуточной работе, то Новый год не должен становиться исключением.

Работа сервиса «Грузовичкоф» производилась во все праздничные дни, даже в ночь с 31 декабря на 1 января. Руководящим составом проводился ежедневный контроль всех дежурных смен.

Все руководители транспортных департаментов работали в течение праздничных дней и организовывали работу своих водителей. Регулярно проводилась проверка состояния автомобилей (чистота кузова и кабины, состояние брендирования).

При увеличении количества заказов в короткие сроки производится коррекция плана вывода на линию и формируются дополнительные грузящие экипажи.

Ежедневно начиная с 1 января был составлен график дежурств: каждый топ-менеджер, включая генерального директора сервиса «Грузовичкоф», объезжал все точки (контактный центр, ремонтную зону, автопарк), проверял лично все процессы, состояние машин, настраивал сотрудников на работу.

Способ 3. Начни с простого

При введении в рабочий режим сотрудников, которые отдыхали целых 11 дней, полезно разработать определенную технологию работы: спланировать выполнение задач от простых к более сложным, чтобы плавно войти в рабочий режим и не получить выгорание на работе в первый же день.

Еще пользу принесет все то же грамотное планирование: сотрудники должны знать свои задачи еще до ухода на длительные праздники и понимать, с чего они начнут первый день нового года, а какие задачи могут временно быть отложены «в долгий ящик».

Способ 4. Каждый сотрудник желает знать, где сидит его фазан

Под фазаном имеется в виду цель. И общая, и личная для каждого сотрудника.

Все руководители в первый рабочий день обязательно должны провести с сотрудниками планерку минут на двадцать, чтобы напомнить основные задачи, обсудить приоритеты и поставить цели на ближайшие периоды и на год. Это сплачивает команду и позволяет всем синхронизироваться и идти в ногу, оперативнее решать любые возникающие вопросы.

Способ 5. Думай за другого

В каждом бизнесе есть замкнутый круг, который усложняет работу в начале года.

Один из таких стереотипов: транспортные компании не работают в праздники, думая, что клиенты отдыхают. А клиенты отдыхают и откладывают заказы, думая, что транспортные компании не работают. В силах руководства компании изменить это, просто сделав первый шаг за клиента.

Секретами b2b-рынка с нами поделилась Светлана Харитонова, коммерческий директор сервиса «Грузовичкоф»:

«В праздничные дни мы оставались на связи с нашими клиентами. Наши почты и телефоны были активными, мы не прекращали работу 24/7. В праздничные и предпраздничные дни мы предлагали нашим клиентам забронировать автомобили согласно графику отгрузок внутри компании клиента на январь. Эта возможность даст клиенту четкое понимание по закрепленным за ним водителям и автомобилям. А также снимет заботы и головную боль от необходимости срочно искать машины и переживать, приедут они или нет».

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что главное — подходить к работе стратегически.

Порядок на рабочем месте у оператора, водителя, мастера ремонтной зоны, менеджера по продажам, четкое и грамотное планирование по периодам, отсутствие простоев в автопарке, сохранение всех процессов без сбоев — важные инструменты управления бизнесом, особенно в первый день работы страны после праздников.

Принципы должны распространяться на всех, точно так же все процессы настроены и во всех городах присутствия сервиса. Полный контроль, круглосуточная работа логистов, быстрая подача автомобиля.

«Мы стремимся сделать так, чтобы команда сервиса работала с удовольствием, а сотрудничество с нами со стороны клиентов было всегда комфортным и приятным без сбоев на выходные и праздники»,— признается генеральный директор сервиса Рафаиль Купаев.

Поэтому главный новогодний совет от сервиса «Грузовичкоф» — начинайте готовиться к новогодним праздникам 2022 уже сейчас.