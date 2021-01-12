В Тюменской области выявили 155 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области было подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Еще один человек умер.

Всего в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 25 242 случая заражения коронавирусом, более 23 тыс. пациентов выздоровели, 215 человек скончались.

За сутки в России COVID-19 диагностировали у 22 934 человек, с начала пандемии в стране было зафиксировано 3 448 203 случаев заражения. Более 2,8 млн пациентов уже выздоровели, 62 804 больных скончались.

Михаил Мананников