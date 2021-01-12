Министерство по туризму и молодежной политике возглавила руководитель одноименного агентства

Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края возглавила руководитель краевого агентства по туризму и молодежной политике Юлия Ветошкина. Об этом сообщает telegram-канал «Компрос», близкий к краевым властям. Юлия Ветошкина возглавляет агентство с ноября 2019 года.

Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края появилось в октябре 2018 года. Этой структуре были переданы функции регионального министерства культуры Пермского края в сфере туризма и туристской деятельности, а также функции краевого министерства образования и науки в сфере молодежной политики. В начале этого года агентство было реорганизовано в краевое министерство. Работу нового ведомства будет курировать вице-премьер по вопросам информационного развития, связи и туризма Алексей Черников.