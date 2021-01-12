«Барыс» – «Ак Барс»: прогноз и ставки на матч КХЛ 12 января

Во вторник, 12 января, казахстанский «Барыс» проведет домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против казанского «Ак Барса». Эксперты Фонбет делятся, на что лучше ставить в этом матче.

В какой форме «Барыс»

«Барыс» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков после 41 матча. Казахстанцы одержали 22 победы, 6 из которых – в овертаймах и 3 – по буллитам, и потерпели 19 поражений, 3 из которых – в овертаймах и 2 – по буллитам. «Барыс» в последних 10 матчах потерпел лишь 2 поражения. В прошлой встрече казахстанцы выиграли на выезде у «Автомобилиста» со счетом 3:2.

В какой форме «Ак Барс»

«Ак Барс» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 68 очков после 44 матчей. Команда одержала 32 победы, 2 из которых в овертаймах и 5 – по буллитам, и потерпела 12 поражений, 3 из которых – в овертаймах и 1 – по буллитам. Казанцы с 3 декабря одержали 10 побед подряд, но в прошлой игре прервали эту серию, уступив в гостях «Салавату Юлаеву» со счетом 3:7.

Статистика личных встреч

Всего команды провели между собой в КХЛ 38 матчей. «Барыс» выиграл только 5 встреч в основное время, 1 – в овертайме и 1 – по буллитам. «Ак Барс» одержал 27 побед в основное время, 1 – в овертайме и 3 – по буллитам. Казахстанцы не могут обыграть казанцев в основное время на протяжении 11 матчей, только 2 из них завершив вничью.

В нынешнем сезоне команды провели два матча и обменялись гостевыми победами. «Барыс» выиграл со счетом 1:0 в овертайме, «Ак Барс» – 3:1.

На что ставить?

На то, что «Ак Барс» не проиграет, и тотал голов больше 4,5 за 2.50

«Барыс» набрал неплохую форму и в последних 15 матчах одержал 12 побед. Однако «Ак Барс» наверняка захочет реабилитироваться после крупного поражения в Уфе и выйдет на лед в Нур-Султане по-спортивному злым.

На площадке «Барыса» казанцы играют весьма удачно. В последних пяти очных гостевых матчах «Ак Барс» одержал четыре победы в основное время и один раз проиграл по буллитам и во всех играх забросил не меньше трех шайб. Казахстанцы также в последнее время редко уходят с площадки без двух-трех голов, поэтому есть шанс увидеть больше четырех шайб.

Тотал больше 4,5 прошел в 5 из 7 последних встреч команд между собой.

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