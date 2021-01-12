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«Барыс» – «Ак Барс»: прогноз и ставки на матч КХЛ 12 января

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Во вторник, 12 января, казахстанский «Барыс» проведет домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против казанского «Ак Барса». Эксперты Фонбет делятся, на что лучше ставить в этом матче.


В какой форме «Барыс»


«Барыс» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков после 41 матча. Казахстанцы одержали 22 победы, 6 из которых – в овертаймах и 3 – по буллитам, и потерпели 19 поражений, 3 из которых – в овертаймах и 2 – по буллитам. «Барыс» в последних 10 матчах потерпел лишь 2 поражения. В прошлой встрече казахстанцы выиграли на выезде у «Автомобилиста» со счетом 3:2.

В какой форме «Ак Барс»


«Ак Барс» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 68 очков после 44 матчей. Команда одержала 32 победы, 2 из которых в овертаймах и 5 – по буллитам, и потерпела 12 поражений, 3 из которых – в овертаймах и 1 – по буллитам. Казанцы с 3 декабря одержали 10 побед подряд, но в прошлой игре прервали эту серию, уступив в гостях «Салавату Юлаеву» со счетом 3:7.

Статистика личных встреч


Всего команды провели между собой в КХЛ 38 матчей. «Барыс» выиграл только 5 встреч в основное время, 1 – в овертайме и 1 – по буллитам. «Ак Барс» одержал 27 побед в основное время, 1 – в овертайме и 3 – по буллитам. Казахстанцы не могут обыграть казанцев в основное время на протяжении 11 матчей, только 2 из них завершив вничью.

В нынешнем сезоне команды провели два матча и обменялись гостевыми победами. «Барыс» выиграл со счетом 1:0 в овертайме, «Ак Барс» – 3:1.

На что ставить?


На то, что «Ак Барс» не проиграет, и тотал голов больше 4,5 за 2.50

«Барыс» набрал неплохую форму и в последних 15 матчах одержал 12 побед. Однако «Ак Барс» наверняка захочет реабилитироваться после крупного поражения в Уфе и выйдет на лед в Нур-Султане по-спортивному злым.

На площадке «Барыса» казанцы играют весьма удачно. В последних пяти очных гостевых матчах «Ак Барс» одержал четыре победы в основное время и один раз проиграл по буллитам и во всех играх забросил не меньше трех шайб. Казахстанцы также в последнее время редко уходят с площадки без двух-трех голов, поэтому есть шанс увидеть больше четырех шайб.

Тотал больше 4,5 прошел в 5 из 7 последних встреч команд между собой.

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