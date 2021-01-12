Водителям Челябинской и Курганской областей рекомендовали отказаться от поездок из-за морозов

В Челябинской и Курганской областях «чрезвычайно-опасные погодные явления» могут затруднить перемещение по автомобильным дорогам, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление дорог “Южный Урал”». В ночные часы с 12 по 14 января, по прогнозам синоптиков, в отдельных районах ожидается понижение температуры до -25-29 градусов Цельсия, местами до -35.

Дорожники обращаются к автомобилистам с «настоятельным требованием» учесть предупреждение и по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. «Техника и механизмы в осложненных погодных условиях работают на пределе своих возможностей, любая неисправность может привести не только к осложнению перемещения по трассе других участников движения, но повлечь иные, тяжелые для жизни и здоровья людей, последствия»,– сообщает пресс-службу Упрдор «Южный Урал». О нештатных ситуациях на федеральных трассах Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону: 8 (351) 266-65-63.