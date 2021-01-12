В 2020 году Ростовская область направила около 300 млн рублей на субсидирование покупки сельхозтехники

Из регионального бюджета Ростовской области в 2020 году было выделено 296 млн руб. на субсидии для покупки сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики региона.

Уточняется, что с начала 2020 года аграрии Ростовской области приобрели 441 комбайн, 891 трактор и около 3 тыс. единиц сельхозтехники. «По губернаторской программе из областного бюджета было просубсидировано приобретение 70 комбайнов, 92 тракторов и 304 единиц иной сельскохозяйственной техники»,— говорится в сообщении. Кроме того, аграрии смогли купить 55 комбайнов, 64 трактора и 187 единиц другой техники по программам Росагролизинга.

Наталья Шинкарева