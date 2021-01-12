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В Казани из-за строительства метро ограничили движение возле ТЦ «Мега»

В Казани временно ограничили движение автотранспорта на проспекте Победы возле ТЦ «Мега». Это связано с проведением работ по строительству первого участка второй линии метро, передает пресс-служба мэрии.

«До 30 сентября движение ограничено возле здания №141 корпус 1 по проспекту Победы, на участке от разворотного кольца со стороны ул.Назиба Жиганова до заезда на открытую парковку ТЦ «Мега» рядом с кафе», — отмечается в сообщении.

Напомним, строительство первого участка второй линии казанского метро началось в 2018 году.

"Ъ-Казань"


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