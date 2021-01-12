Удмуртии выделили 40 млн рублей на сохранение поголовья норок

В последние дни 2020 года Удмуртии выделили 40 млн руб. на сохранение маточного поголовья норок в условиях пандемии коронавируса. Общий объем поддержки пушного звероводства республики за прошедший год составил 67 млн руб., сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. В настоящее время в Удмуртии содержатся 89,8 тыс. норок.

Отметим, что общая господдержка племенного животноводства Удмуртии за 2020 год составила 497,2 млн руб. Ранее 41 сельхозпредприятие региона получило 37,7 млн руб. субсидий на поддержку племенного маточного стада в молочном скотоводстве и коневодстве.