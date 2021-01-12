Массовая вакцинация от коронавируса началась в Хакасии

В Республике Хакасия началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба минздрава региона. Медицинские организации получили 2,5 тыс. доз вакцины.

Сначала прививку ставят медработникам, педагогам, соцработникам, военным и другим жителям, находящимся в зоне риска заражения. Вакцинация проходит во всех муниципалитетах. Препарат вводится внутримышечно два раза с интервалом в 21 день.

«На сегодняшний день количество поступившей вакцины от COVID-19 достаточно для проведения вакцинации жителей республики. В особом порядке поставить прививку специалисты призывают жителей, имеющих хронические заболевания, а также граждан 60+»,— говорится в сообщении.

Ранее массовая вакцинация от COVID-19 началась в Алтайском крае. Прививку получили 1 662 человека. В регион поступило свыше 5 тыс. доз «Спутник V».

Екатерина Лукашевич