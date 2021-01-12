Екатеринбургские школьники, прежде чем вернуться за парты, освежили знания в интернете

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МТС - ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов зафиксировала всплеск интереса жителей Уральской столицы к образовательным интернет-платформам сразу после анонсирования губернатором возвращения школьников за парты с дистанта и каникул.



Начиная с конца декабря и до середины новогодних каникул интерес екатеринбуржцев к образовательным сайтам падал и в итоге начал уступать прошлогодним показателям на 15%. Такая тенденция МТС отслеживалась во всех российских городах-миллионниках. Так в Москве интерес к онлайн-образованию в зимние каникулы был на 27% меньше, чем в 2019 году, в Челябинске – на 39%, в Перми – на 59%. Но уже 7 января, в день объявления свердловским губернатором об окончании школьного дистанта, активность екатеринбургских пользователей образовательных платформ в интернете превысила прошлогоднюю на 107%, а спустя день – на 305%. Похожий, но чуть менее заметный скачок запроса на образовательные ресурсы, произошёл только в Самаре.

«Индекс цифровой активности, основанный на анализе биг дата стал самым современным и наименее затратным инструментом сбора статистических данных о предпочтениях россиян. Сегодня, когда большинство жителей страны активно пользуются мобильным интернетом, можно проследить как меняются их интересы, в зависимости от появления новых вводных. В те же дни, когда уральские школьники решили освежить свои знания перед возвращением в школу, мы зафиксировали заметное снижение интереса абонентов к соцсетям, мессенджерам, картографическим и навигационным сервисам. Зато вдвое к предыдущим праздничным дням (в пять раз по сравнению с 2019 годом) возросло пользование онлайн-кинотеатрами и сервисами потокового видео. Вероятно, таким образом родители школяров отреагировали на внезапно возникшую занятость своих детей», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Кроме уже упомянутых категорий, отмечен рост цифровой активности уральцев в прошедшие праздники на таких сетевых ресурсах, как интернет-магазины – плюс 300% к 2019 году, онлайн-игры – 250%, доставка еды – около 100%, банковские сервисы – 80%, государственные услуги – порядка 40%. Видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы весь прошедший год пользовались всевозрастающим успехом, однако к концу новогодних каникул их востребованность снизилась до показателей 2019 года. В конце весны и летом 2020 года свердловчане ставили рекорды по обращению к врачам за онлайн-консультациями (свыше 800% к уровню 2019 года), однако к новому году интерес жителей Екатеринбурга к телемедицинским сервисам выровнялся до общероссийского уровня и лишь на 15-20% превышает показатели годичной давности.

Индекс цифровой активности компания формирует на основе обезличенных больших данных. МТС анализирует посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы. Аналитики учитывают рост или снижение посещения тех или иных ресурсов в сравнении со средними показателями 2019 года.