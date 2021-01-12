Огонь поглотил жизнь восьми екатеринбуржцев

В ночь на 12 января в Екатеринбурге произошел пожар в жилом девятиэтажном доме. Погибли восемь человек, проживавших в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. По предварительным данным, пожар начался в квартире, где жила неблагополучная семья. Всего из подъезда эвакуировали 90 человек. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на Рассевтной,7 поступило в 02:58 местного времени. Как сообщило МЧС по Свердловской области, пожарные прибыли на место в течение пяти минут. На тот момент горела квартира на втором этаже, в подъезде по всем этажам было плотное задымление.

Из горящей квартиры спасатели вынесли на руках пять человек, среди них был один ребенок.

Всего из подъезда были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. С помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. На базе гимназии № 176 оперативно развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома.

В результате пожара погибли восемь человек, среди них был ребенок. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 30 кв. м, распространение огня за пределы квартиры пожарные не допустили. В 03:50 пожар был локализован, 04:06 открытое горение ликвидировано.

Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, предварительно, в квартире, где был очаг возгорания, использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий.

По ее словам, тела погибших были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, среди погибших есть девочка 2013 года рождения, ее мать 1982 года рождения. Полиция также установила личность еще одной погибшей – это женщина 1976 года рождения по имени Лора. По предварительным данным, именно в ее квартире на втором этаже был очаг возгорания, сообщил портал e1.ru.

На место ЧП прибыли начальник ГУ МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев и временно исполняющий обязанности мэра Алексей Орлов. «К сожалению, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем в одной из квартир,— прокомментировал господин Орлов. — Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим. Семья, где был очаг возгорания, к сожалению, по предварительным данным, неблагополучная». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Алексею Орлову обеспечить пострадавших при пожаре жильем из маневренного фонда.

Алексей Буров