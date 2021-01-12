На улице Ростовской в Воронеже ГК «Развитие» планирует возвести еще 55 тыс. кв. м жилья

ГК «Развитие» Сергея Гончарова планирует застроить порядка 2 га на улице Ростовская, 67, в Воронеже. Разрешения на строительство на двух смежных участках площадью 1,1 и 0,9 га уже получены ООО СЗ «Логистик 48». Об этом сообщил «Ъ-Черноземье» сам девелопер Сергей Гончаров. В рамках проекта «Авиатор-2» группа анонсировала возведение 55 тыс. кв.м жилья. Высотность зданий составит до 18 этажей. На 0,9 га – 20,5 тыс. кв. м, на 1,1 га – 35,4 тыс. кв.м. Срок действия разрешений – до 2024 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО Специализированный застройщик «Логистик 48» зарегистрировано в 2014 году, уставный капитал – 10 тыс. руб. Основной вид - деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Единственный владелец с конца 2019 года - гендиректор Елена Серегина. Изначально компания принадлежала в равных долях Оксане Фроловой и Галине Крыжановской. В 2017 году бенефициаром стал Александр Перфилов. «Развитие» выкупило долю уставного капитала компании в 2019 году, пояснил «Ъ-Черноземье» Сергей Гончаров.

О споре ГК «Развитие» с мэрией Воронежа за участок на Левом берегу Воронежа, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова