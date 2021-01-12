В Воронеже в 2020 году почти на 4% выросло число автомобилей с пробегом

Среди регионов РФ Воронеж занял 12 строчку рейтинга по объему рынка легковых автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2020 года. показатель столицы Черноземья - 32,22 тыс. машин, следует из отчета аналитического агентства «Автостат». По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объем рынка в этом сегменте вырос на 3,8%. В начале второй десятки рейтинга наряду с Воронежем оказались Самара и Уфа. Лидируют по объему рынка подержанных автомобилей Москва (242,3 тыс. автомобилей) и Санкт-Петербург (142,87 тыс.), их доля среди регионов составляет 4,89% и 2,88% соответственно. В пятерку лидеров входят Новосибирск (59,37 тыс.), Екатеринбург (42,74 тыс.) и Краснодар (41,55 тыс.).

Всего объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России за январь – ноябрь 2020 года составил 4,959 млн единиц. Это на 0,3% больше результата за аналогичный период прошлого года.

Как финансисты оценивают основные расходы воронежских автовладельцев, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова