Мишустин утвердил изменения в структуре правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре правительства. Как и писал ранее “Ъ”, вместо существующих укрупненных департаментов появится семь профильных: здравоохранения, социального развития, промышленности, регионального развития, строительства, транспорта и энергетики.

Департамент сопровождения законопроектной деятельности будет преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Помимо этого, утверждена новая численность и фонд оплаты труда в центральных аппаратах и в территориальных подразделениях федеральных органов исполнительной власти.

Подробнее о начале реформы госаппарата — в материале “Ъ” «Правительство обновляет штатное расписание».