«Татнефть» за год сократила нефтедобычу на 12,7%

Нефтедобыча ГК «Татнефть» в 2020 году составила 26,1 млн тонн нефти, что на 12,7% меньше, чем за год до этого. В декабре группа добыла 2,1 млн тонн нефти. Об этом говорится в сообщении компании.

ПАО «Татнефть» за год добыло 25,6 млн тонн нефти, что на 12,8% меньше, чем в 2019-м. В декабре нефтедобыча составила 2,1 млн тонн.

За пределами Татарстана «дочки» «Татнефти» сократили добычу на 3,1%, до 318,8 тыс. тонн, включая 26,3 тыс. тонн в декабре. Объем добытой сверхвязкой нефти в 2020 году составил 3,3 млн тонн, что на 23,4% больше, чем в 2019-м, В декабре было добыто 309,9 тыс. тонн.

"Ъ-Казань"