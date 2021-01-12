В Рыбинске тренируется паралимпийская сборная России по стрельбе из лука

В городе Рыбинске Ярославской области проводится учебно–тренировочный сбор паралимпийской сборной России по стрельбе из лука, сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что шесть паралимпийцев из российской команды в течение двух недель будут тренироваться на базе спортшколы №10. Сборы в Рыбинске являются этапом подготовки к крупным, в том числе, международным соревнованиям.

По информации пресс-службы, спортсмены-лучники проводят тренировочные сборы в Рыбинске уже пять лет, приезжая в спортшколу три раза в год. В этом году среди участников сборов чемпион мира по стрельбе из лука среди лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата) Иван Козлов и чемпионка мира по стрельбе из лука в личном зачете Елена Крутова. На рыбинской базе лучники ведут подготовку к чемпионату России, который пройдет в конце января 2021 года в Орле, и к чемпионату мира, который состоится осенью в Токио.

Антон Антонов