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В Волгоградской области сложили полномочия главы двух комитетов

В администрации Волгоградской области Светлана Матова и Александр Сторожук покинули посты руководителей комитета по развитию туризма и областной инспекции государственного строительного надзора соответственно. Об этом сообщили в областной администрации.

Временно исполняющим полномочия председателя регионального комитета по развитию туризма назначен Михаил Вальковский, врио руководителя областной инспекции государственного строительного надзора стал Владимир Митрохин. Ранее каждый из них занимал должность заместителя руководителя ведомства, уточнили в обладминистрации.

Мария Шахрай


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