Около 250 млн рублей направили на развитие технопарка на базе «Дробмаша»

Объем субсидий на развитие технопарка «Машиностроение» на базе ЗАО «Дробмаш» (дочерняя компания «Русполимета») в Выксе составил около 250 млн руб. в 2020 году, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Средства пошли на закупку высокотехнологичного оборудования для центра коллективного пользования.

Первую партию оборудования технопарк получил в конце декабря 2020 года, поступление основной части техники ожидается в мае 2021 года, рассказал глава группы «Русполимет» Виктор Клочай. Всего для технопарка будет закуплено 20 единиц оборудования, в том числе современная окрасочная камера и линейка новейших обрабатывающих центров. Оборудование будет доступно всем резидентам технопарка. Также будет проведена реконструкция площадей для предприятий-резидентов — сейчас их шесть, планируют разместить производство еще три компании.

Технопарк «Машиностроение» открыли в Выксе в 2019 году, в тот же год на его развитие направили 253 млн руб. бюджетных средств. Резиденты площадки специализируются на производстве горно-шахтного оборудования, оборудования для молочных хозяйств, специальных контейнеров и печей для газостатирования.

Анастасия Еремина