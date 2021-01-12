Челябинская горбольница №1 вернется к плановому режиму работы к 23 января

К 23 января в Челябинской области вернутся к плановой деятельности три медучреждения, которые сейчас являются госпитальными базами для пациентов с COVID-19. Это городская больница №1 в Челябинске, №3 в Миассе, а также больница в Верхнеуральске, сообщает пресс-службе губернатора Челябинской области. По поручению главы региона Алексея Текслера уже перешли к плановой работе медучреждения в Долгодеревенском, Еткуле и Карталах.

К весне планируется завершить строительство второй очереди областного инфекционного центра в Сосновском районе, благодаря чему мощность главной госпитальной базы региона для борьбы с COVID-19 увеличится на 50%. Ввод в строй новых корпусов позволит продолжить перевод больниц области в плановый режим оказания медицинской помощи.