Синоптики предупредили о метели в Самарской области

Снег, местами метель ожидаются в Самарской области в четверг. Выпадение осадков в регионе начнется ночью. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В четверг днем в Самарской области установится облачная с прояснениями погода. В регионе в этот период будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами – порывы до 15-20 м/с. Столбик термометра в этот день в Самарской области будет колебаться в диапазоне от -10...-15 °C.

В конце минувшей недели в Самарской области прошел обильный снегопад. В понедельник губернатор Дмитрий Азаров поставил перед чиновниками задачу оперативно расчистить улицы и дворы в регионе. Однако до сих пор в соцсетях жители жалуются на неудовлетворительную работу ответственных служб: снег до настоящего времени не вывезен во многих местах в регионе, в частности, в Самаре.

Георгий Портнов