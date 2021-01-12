В поселке Астраханской области из-за аварии на КНС затопило улицу

В поселке Кирпичный завод Астраханской области произошла авария на канализационной насосной станции, из-за чего нечистотами затопило 22 дома. Губернатор Игорь Бабушкин поручил заместителю председателя правительства региона Михаилу Богомолову решить проблему в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в региональном правительстве.

С прекращением работы КНС нечистоты затопили дворы и подвалы домов по улице Дружба поселка Кирпичный завод. Местные жители откачивали воду с помощью частных ассенизаторов, но техника работала нерегулярно.

Михаил Богомолов поручил «Астрводоканалу» и главе МО «Приволжский район» Яхье Туктарову организовать откачку сточных вод для локализации последствий аварии на КНС. Также поручено организовать работу ассенизационной техники в круглосуточном режиме до установки новых насосов.

Мария Шахрай