Государство может профинансировать строительство первой в России частной трассы

Строительство первой в России частной трассы «Меридиан» может быть частично профинансировано государством, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас оценивается общая стоимость проекта.

«Мы его (проект "Меридиана".— “Ъ”) обсуждаем, считаем по деньгам: сколько будет стоить, какую часть инвестор будет оплачивать, какая сумма может быть государственного участия»,— сказал господин Хуснуллин ТАСС. Он допустил возможность использования государственно-частного партнерства.

Трасса «Меридиан» должна стать частью одноименного маршрута, который должен соединить Западную Европу и Китай через Казахстан, Россию и Белоруссию. Его общая протяженность составит 8445 км, а российского отрезка — более 2000 км. Дорога будет платной. Инициатор проекта — бывший зампред «Газпрома», совладелец «Русской холдинговой компании» Александр Рязанов. Инвестиции в проект ранее оценивались в 600 млрд руб., завершить строительство планировалось в 2024 году.