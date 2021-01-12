Казанский продюсер требует взыскать со Стаса Михайлова 1 млн рублей

Директор казанского концертного агентства Фарит Мухамедьяров требует взыскать с известного певца Стаса Михайлова 1,1 млн руб. за сорванный концерт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что господин Мухамедьяров в марте прошлого года организовал концерт певца в Казани, но тот не приехал из-за пандемии коронавируса. В связи с этим истец обратился в суд, потребовав взыскать со Стаса Михайлова 1,1 млн руб., которые артист получил в качестве задатка.

По данным канала, сам певец отказался возвращать деньги, сославшись на форс-мажор.

Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 25 января. Оно пройдет в Арбитражном суде Москвы.

"Ъ-Казань"